Fußball-Bezirksliga : Dirk Meier — früher Keeper im Katar, heute Torwarttrainer in Rheydt

Drei Ex-Profis gehören zum Trainer-Stab des Bezirksligisten Rheydter SV. Trainer Rene Schnitzler und Lawrence Aidoo sind unter anderem als Ex-Borussen bekannt. Torwarttrainer Dirk Meier war hingegen nur international unterwegs. Angefangen hat Meier beim SV Lürrip. Die C-Junioren von Borussia waren seine nächste Station, ehe es ihn zu Fortuna Düsseldorf verschlug. Als Senior spielte er in den Niederlanden, im Katar, in Luxemburg und in Spanien.

Zur Saison 2012/13 schloss er sich seinem Heimatverein Lürrip wieder an, um hier in der Landesliga seine aktive Laufbahn ausklingen zu lassen. In der Winterpause der Saison 2013/14 wechselte er zum damaligen Bezirksligisten nach Rheindahlen, wo er sich zur folgenden Saison als Trainer mit den A-Junioren erste Sporen als Übungsleiter verdiente. Gelegentlich stand er auch im Tor der Ersten Mannschaft oder der Reserve des SCR. Doch ein Außenbandriss setzte ihn für einige Zeit außer Gefecht. So konzentrierte er sich auf seine Trainertätigkeit. Die Spielzeit 2015/16 verbrachte er als Hauptverantwortlicher beim A-Ligisten ASV Süchteln II, wechselte dann aber als Co-Trainer zum damaligen Ligakonkurrenten Rheydter SV, dem er heute noch beisteht. „Das Jahr beim ASV hat mir viele Nerven gekostet. Beim Spö passt alles zusammen. Wir sind ein Funktionsteam. Auch sonst geht es mir wieder hervorragend“, erzählt Meier.