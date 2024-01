Wechselbörse aus der Region Diese Leichtathleten wechseln zur Saison 2024 den Verein

Ebenfalls einen neuen Verein hat das 14-jährige Nachwuchstalent Besayne Tchagandi gefunden. Er verließ den ASV Süchteln und entschied sich für für einen Wechsel zum LAV Bayer Uerdingen/Dormagen, wobei sein neuer Stammverein der SC Bayer Uerdingen ist. „Seit September trainiert er bei uns. Er startet für uns das erste Mal in der Halle bei den Regiomeisterschaften in Düsseldorf über 60 Meter in der Jugend U16 und eine Woche später dann bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf bei der Jugend U18 im Weitsprung“, sagt Uerdingens Cheftrainer Peter Quasten. Tchagandi hat einen Traum: „Ich will einmal wie mein Bruder Billad im Weitsprung über sieben Meter springen.“ Beim letzten Start für den ASV Süchteln im vergangenen Jahr in der Halle erreichte er bereits 6,29 Meter im Weitsprung.