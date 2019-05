Leichtathletik : Gute Ergebnisse und ein runder Geburtstag

Jolanta Drzewinska. Foto: Paul Offermanns/Offermanns, Paul (off)

Leichtathletik Gladbachs Leichtathleten haben bei einigen Wettkämpfen gute Ergebnisse erzielt. Grund zu feiern hat auch die Leichtathletik-Gemeinschaft, nämlich ihr 40-jähriges Bestehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Offermanns

Ulrike Wefers von der LG Mönchengladbach hat bei den Langstreckenmeisterschaften von NRW in Neuss bei den über 50-jährigen Damen über 5000 Meter mit 20:36,28 Minuten den dritten Platz erlaufen.

Eine Woche nach dem Düsseldorf-Marathon hat Jolanta Drzewinska vom Lauftreff MG-Volksgarten den Mainz-Marathon als W45-Zweite in 3:28:57 Stunden absolviert. Ihr Lautreff-Kollege Michael Welten lief bei der Breitscheider Nacht bei den über 55-Jährigen über zehn Kilometer in 44:08,3 auf Platz zwei.

Bei der Bahneröffnung in Kaarst haben U18-Siegerin Victoria Datta und die Zweitplatzierte Christina Lehnen über 400 Meter in 60,34 und 61,62 Sekunden die Pflichtzeiten für die Teilnahme bei den NRW-Meisterschaften im Rahmen der Ruhr-Games in Duisburg erfüllt. Der U18-Erste David Rajter (2:04,08), W14-Siegerin Antonia Wienold (2:27,45) und die W15-Dritte Maja Metternich (2:32,47) schafften jeweils über 800 Meter die Qualifikation für die Landesverbandsmeisterschaften. Das gelang auch der U18- Siegerin über 100 Meter, Victoria Trienekens (13,22 Sekunden).

Weitere Ergebnisse von LAZ-Athleten: 800 m, Jugend M14: 2. Henning Krings 2:31,61. Kinder W10, 50 m: 1. Hannah Heyn 8,28. Weitsprung: 3. Hannah Heyn 3,34. M10, Weitsprung: 3. Jacob Häusler 3,48. Weibliche Jugend U18, Weitsprung: 3. Victoria Trienekens 4,79.

Beim „Frühlingslauf“ in Frechen über fünf Kilometer belegte der Rheydter Ralph Finken in 21:29 Minuten den zweiten Platz bei den über 55-Jährigen. Den Altersklassen-Sieg in der Bergwertung sicherte er sich in 1:24:35 Minuten mit einer Sekunde Vorsprung.