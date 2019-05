Handball-Bezirksliga : Der TV 1848 ist Vize-Meister

Mönchengladbach Mit einem Sieg im Derby gegen Borussias Handballer macht der TV 1848 den zweiten Platz fix. Dem feststehenden Aufsteiger Turnerschaft Lürrip II fehlt ein Sieg, um mit einer weißen Weste durch die Saison zu gehen.

Im Topspiel hat der Tabellenvierte Borussia II gegen den TV 1848 mit 27:28 (14:14) verloren. Zunächst hatte die Hausherren die Nase vorn und führten nach 18 Minuten mit 11:8. Doch dann wendete sich das Blatt. Die Gäste lagen in der Folgezeit in einer spannenden Partie stets knapp in Führung. Durch diesen Erfolg sicherte sich der „18“, für den es bereits das letzte Saisonspiel war, die Vize-Meisterschaft. Erfolgreichster Torschütze der Borussen war Nils Balve (7), bei den Gästen erzielte Pascal Heidrich (7) die meisten Treffer.