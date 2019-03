Handball-Verbandsliga: Der TV Geistenbeck ist 2019 nicht zu stoppen

Mönchngladbach Der TV Geistenbeck gewann erneut, dieses Mal gab es ein 32:27 bei der HSG Rot-Weiß Oberhausen. Der TV Korschenbroich II kann Vennikel nicht wie erhofft ärgern.

Siege sind, so scheint es, für den TV Geistenbeck in diesem Kalenderjahr fast eine Selbstverständlichkeit. Denn das Team von Trainer Thomas Laßeur gewann auch bei der HSG Rot-Weiß Oberhausen TV souverän mit 32:27 (18:12) und bot dabei insbesondere in der ersten Halbzeit eine grandiose Leistung.