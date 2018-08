Mönchengladbach: Der Hehner Röhrhoff hat den 1. FC maßgeblich geprägt

Mönchengladbach Mönchengladbachs Jugendfußball hat eine seiner größten Persönlichkeiten verloren: Heinz Röhrhoff ist am Mittwoch im Alter von fast 83 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

15 Junioren-Teams hat der Klub heute, ist in allen drei Niederrheinligen, in zwei Sonderligen und zusätzlich in allen Junioren-Leistungsklassen des Kreises vertreten: Heinz Röhrhoffs Arbeit wirkt immer noch nach, elf Jahre, nachdem er sein Amt als Jugend-Cheftrainer niedergelegt hat. Zusätzlich hatte er zweimal, 1967 und 1979, die Erste Mannschaft in der Landesliga übernommen und mit ihr den Klassenverbleib geschafft.