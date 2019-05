Dritter Sieg in Folge in der Zweiten Hockey-Bundesliga : Top-Talent Lindner sorgt beim GHTC für gute Stimmung

Dritter Sieg in Folge in der Zweiten Hockey-Bundesliga

Mönchengladbach Der 17-Jährige erzielte beim 7:3-Sieg des Hockey-Zweitligisten Gladbacher HTC gegen den DSD Düsseldorf drei Tore und setzte damit seinen Lauf fort.

An den Holter Sportstätten herrschte am Sonntag beste Stimmung. Mit einem 7:3 (3:2)-Sieg über den DSD Düsseldorf hat der Gladbacher HTC seine gute Verfassung in der Zweiten Bundesliga unter Beweis gestellt und seine Fans mit einer offensiven Spielweise begeistert. Zudem war es ein schönes Geschenk des Teams an den Klub, der am vergangenen Donnerstag 100 Jahre alt geworden ist.