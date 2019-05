Fußball-Landesliga : Der FC führt dreimal, aber verliert

Mönchengladbach 1:0, 2:1 und 3:2 steht es für die Westender, doch am Ende nutzt Velbert zwei Fehler aus und gewinnt 4:3. Odenkirchen geht in Holzheim mit 1:5 unter und steht einen Punkt vor den Abstiegsplätzen der Fußball-Landesliga.

Trotz des eigenen 3:2-Erfolges gegen den ASV Süchteln am vergangenen Mittwoch ist der VfL Jüchen-Garzweiler der Verlierer des 35. Spieltages in der Landesliga. Denn die Konkurrenz im Abstiegskampf hat ebenfalls gepunktet. Dass Jüchen bei drei noch verbleibenden Spielen den Rückstand von fünf Punkten noch aufholen kann, ist immer unwahrscheinlicher geworden.

Nach dem 1:2-Halbzeitstand rappelte sich Odenkirchen nochmals auf. In dies obwohl ab der 55. Minute Odenkirchen in Unterzahl weiterspielen musste. Philipp Preckel flog nach seiner zweiten Gelben Karte vom Platz. Trotzdem drückten die Gäste auf den Ausgleich. Dragan Kalkan setzte Pascal Möseler in Szene. Der hob den Ball über den Torwart aber auch am Tor vorbei. Wenig später flankte Schumann auf Tobias Kamper, der am Pfosten scheiterte. Ein Fehler in der Odenkirchener Defensive führte dann zum 1:3. Danach brachen die Dämme, Holzheim Schoß einen deutlichen Sieg heraus.