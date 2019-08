Fußball-Landesliga : Der Faktor Teamarbeit ist wichtig

Mönchengladbach Die Landesligisten 1. FC Mönchengladbach und Giesenkirchen im Vergleich.

Am Wochenende beginnt die Landesliga-Saison. Der 1. FC Mönchengladbach gehört als letztjähriger Drittplatzierter automatisch zu den Meisterschaftsfavoriten. Los geht es bereits am Samstag (16 Uhr) mit der Partie beim TuS Fichte Lintorf. Sonntag um 15 Uhr beginnt für DJK/VfL Giesenkirchen das Landesliga-Abenteuer mit der Partie beim PSV Wesel. Als Aufsteiger wird Giesenkirchen von der Konkurrenz als potentieller Absteiger gehandelt.

Die DJK/VfL Giesenkirchen will so früh wie möglich den Klassenverbleib sichern. Ein Tabellenplatz um Rang zehn ist für Trainer Volker Hansen ein realistisches Ziel. „Wir wollen gut Fußball spielen und möglichst erfolgreich sein.“ Auch Hansen erwartet, dass nach den ersten Spielen eine Standortbestimmung möglich sein wird.

Taktik Der 1. FC soll in einem 4-4-2-System spielen. Aber die Spieler sollen und können wie es die jeweilige Situation verlangt flexibel agieren. Grundsätzlich soll gegen den Ball gearbeitet werden. Die Westender wollen frühzeitig den Ball haben und schnell offensive Akzente setzen. In der Vorbereitung wurden einige System ausprobiert. „Wir wollen mit einem System agieren, dass den Spielern Sicherheit gibt“, sagt Mitschowski.

Auch Hansen will den Gegner frühzeitig unter Druck setzen, schnell in Ballbesitz kommen und in den Angriffsmodus umschalten. Die Grundordnung soll 4-2-3-1 sein, es kann aber auch auf ein 4-1-4-1 gewechselt werden. „Letztlich hängt das System auch immer von der jeweiligen personellen Situation ab“, sagt Hansen.