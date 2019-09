Fußball-Kreisliga B : Der FC hat wieder ein Sprungbrett

Mönchengladbach Über das Reserveteam sollen sich Spieler für die „Erste“ des 1. FC Mönchengladbach empfehlen. In den vergangenen Jahren hatte es keine Zweitvertretung gegeben.

Von Horst Höckendorf

Es war den Verantwortlichen des 1. FC Mönchengladbach ein großes Anliegen, in dieser Saison wieder ein Reserveteam an den Start zu schicken. Nach einer Zeit ohne „Zweite“ sind die Westender nun auch im Unterbau vertreten, in der Kreisliga B. Dort lief der Start mit einem Punkt aus den ersten drei Spielen und einem Torverhältnis von 5:12 sportlich nicht so erfolgreich, aber einerseits überwiegt die Freude darüber, dass es das Team überhaupt gibt, andererseits gibt es eine Erklärung für die schlechten Ergebnisse: Viele Spieler haben sich kurzfristig bereit gemeldet und müssen erst wieder fit werden.

„Zum Glück für uns haben sich viele aus dem Verein dazu entschlossen, sich zumindest für diese Saison die Fußballschuhe wieder anzuziehen“, erklärt der FC-Vorsitzende Christian Oh. „Es soll gleichzeitig auch ein Zeichen dafür sein, dass der Verein doch zusammensteht.“

Mit ehemaligen Aktiven sowie anderen Vereinsangehörigen war es möglich, eine „Zweite“ zu melden, die auch sportlich erfolgreicher werden soll. „Daran arbeiten wir im Moment hart“, sagt Trainer Michael Stegner. „Man darf nicht vergessen, dass viele meiner Spieler teilweise seit Jahren nicht mehr aktiv Fußball gespielt haben. Als Trainer im Jugendbereich sind sie eigentlich genügend ausgelastet. Aber auch Väter von Jugendlichen, die bei uns trainieren, haben sich als Spieler bereit erklärt, auszuhelfen.“

Doch es gibt auch gestandene Spieler im Kader. Der Bekannteste ist wohl Rüstem Kir, der aufgrund seines Alters und seiner Erfahrung eine Führungsrolle einnehmen wird. Er ist mit 44 Jahren der älteste Spieler im Team, konnte aber bereits schon einen Treffer erzielen und ein weiteres Tor vorbereiten.

Auch wenn das Reserveteam eine Herzensangelegenheit für den FC ist, müssen die Spieler aber noch einige Abstriche hinnehmen. „Wir versorgen die Spieler der Reserve genau wie alle anderen Teams nach dem Spiel mit einem Essen“, sagt Oh. „Aber die Zahlung einer Kilometerpauschale oder dergleichen kann bei unserem Budget derzeit nicht geleistet werden. Ob in dieser Hinsicht in Zukunft etwas möglich ist, hängt auch ein wenig von den Sponsoren ab. Aber wir arbeiten daran.“ Der Vorsitzende betont zudem: „In Zukunft soll die Reservemannschaft wieder das sein, was sie auch ausmacht: Sammelbecken für A-Junioren, denen für den Seniorenbereich noch einige Körner fehlen. Oder aber für genesene Spieler, um hier Spielpraxis zu sammeln.“

In dieser Saison spielt das sportliche Abschneiden eine untergeordnete Rolle, mittelfristig soll die FC-Reserve den Aufstieg in die Kreisliga A anpeilen. Das soll die Spieler motivieren, die den Umweg über die „Zweite“ gehen müssen, bevor sie in der „Ersten“ durchstarten können. Positive Beispiele sind Kapitän Pascal Schellhammer und Leo Lekaj, die beide in der Zweitvertretung ihre ersten Spiele bei den FC-Senioren machten, und sich für die erste Mannschaft empfohlen. Das soll es künftig wieder häufiger geben.