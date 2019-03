Jugendhandball: Sieg, aber Kloeters ist unzufrieden

Mönchengladbach Die C-Jugend des TV Korschenbroich machte kein gutes Spiel beim 42:39 gegen Vohwinkel. Die Trainerin Pia Kloeters hatte einige Kritikpunkte. Biesels A-Jugend verlor das Spiel und drei Spieler, die vom hart spielenden Gegner verletzt wurden.

In der Oberliga hat die männliche A-Jugend des ATV Biesel ihren Doppelspieltag mit einem Sieg und einer Niederlage beendet. Bereits am Donnerstag verlor Biesel gegen Bayer Uerdingen 32:33. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ging der ATV mit einer knappen Führung in die Kabine. Bis zur 45. Minute führte Biesel mit drei Toren. Diese Führung kippte mit der überharten Spielweise der Uerdinger. Neben einer ausgekugelten Schulter gab es einen Nasenbeinbruch. Mit drei Verletzten wurde dann auch das Spiel noch verloren. Gegen den Tabellenletzten JSG Hiesfeld Aldenrade gewann die Mannschaft von Felix Linden souverän mit 33:19.