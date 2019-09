World-Transplant-Games : Hombach holt Gold und Bronze

Mönchengladbach Die Gladbacherin Claudia Hombach war bei den World-Transplant-Games im Speerwurf und Darts erfolgreich.

Auch in anderen Wurfdisziplinen war sie in Newcastle erfolgreich: Bereits tags vorher belegte Claudia Hombach beim Kugelstoßen in einem sehr starken Teilnehmerfeld den sechsten Platz mit persönlicher Bestweite von 7,30 Metern. Im Wurfball verbesserte sie ihre bei den Deutschen Meisterschaften erreichte Weite von 31 Metern um fast anderthalb Metern. Mit 32,45 Metern belegte sie in dem hart umkämpften Wettbewerb den fünften Platz.