Jetzt spricht die Box-Weltmeisterin : Menzer sagt Corona den Kampf an

Mönchengladbach Die Box-Weltmeisterin von 2013 erklärt, wie positives Denken in der Corona-Krise geht. Ihr persönlich hilft eine Postkarte dabei.

Die blauen Fensterläden sind geöffnet, der kleine Tisch an der Hauswand sieht einladend aus, in der Bildecke blühen rote Blumen. Ina Menzer hat die Postkarte mit diesem Motiv an ihr Küchenfenster geheftet Die Box-Weltmeisterin von 2013 schaut immer wieder darauf, ihre Gedanken schweifen dann ab. „Es könnte eine Szene aus Griechenland sein. Wenn ich sie sehe, denke ich an Urlaub, an schöne Tage am Meer“, sagt die Mönchengladbacherin, die mit ihrer Familie in Hamburg lebt. Auch sie ist vor allem daheim wegen Corona. Aber Menzer hat dem Virus den mentalen Kampf angesagt. Sie tritt ihm mit positivem Denken entgegen.