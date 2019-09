Handball-Oberliga : Borussia muss dem Top-Favoriten den Vortritt lassen

Handball-Oberliga In eigener Halle unterlagen die Gladbacher der DJK Unitas Haan 21:30. Schon früh liefen sie dabei einem Fünf-Tore-Rückstand hinterher.

So blieb der Abstand bis zur 40. Minute beim Zwischenstand von 13:18 bestehen. „Ab diesem Zeitpunkt mussten wir etwas Neues versuchen, denn schließlich wollten wir das Spiel ja gewinnen“, betonte der Gladbacher Trainer, der dann Umstellungen in der Deckung vornahm. Diese fruchteten zwar, was das Abwehrverhalten anbelangte, allerdings war an diesem Tag im Angriff noch unübersehbar Sand im Getriebe. Immer wieder erspielte Borussia sich beste Einwurfmöglichkeiten, scheiterte dann jedoch entweder an der eigenen Unzulänglichkeit oder am glänzend aufgelegten Torhüter aus Haan. „Am Ende fehlten immer wieder gut zehn Prozent am Drang, wirklich ein Tor machen zu wollen“, sagte Elis.