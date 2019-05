Fußball-Bezirksliga : Mennrath und Lürrip in Torlaune

Mönchengladbach Die Victoria gewinnt in der Bezirksliga 7:1 gegen Dülken, der SV 8:2 gegen Strümp. Der Rheydter SV unterliegt in Grefrath.

VfB Uerdingen - DJK/VfL Giesenkirchen 1:2 (0:1) . Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fiel das erste Tor der Begegnung. Andreas Jans setzte sich über rechts durch und flankte auf Erik Pöhler, der für die Führung sorgte. In der 51. Minute machte es dann Jans noch schöner, als er aus rund 20 Metern in den Winkel traf. Jans verschuldete aber auch den Gegentreffer per Freistoß, als er kurz vor dem eigenen Strafraum ein Handspiel beging.

SV Lürrip - SSV Strümp 8:2 (4:0). Bereits in der sechsten Minute lag der Ball das erste Mal im Strümper Tor. Yilmaz Topcu hatte getroffen. Philipp Kremer (36.) und Adel Hanifa (37.) per Doppelschlag sowie Nico Königs (44.) bauten die Führung noch vor der Pause aus. Königs (68.) stellte dann den alten Toreabstand wieder her, nachdem die Gäste in der 58. Minute erstmals trafen und in der 75. Minute dann nochmals. Aber Kevin Schmitz (84.), Tobias Busch (86.) und Dieuville Mangaya-Twadela (90.) sorgten für ein versönliches Ende in einer einseitigen Partie. „Heute haben sich die Jungs für eine teils unglücklich verlaufene Saison selber belohnt. Heute waren wir mal in der Torausbeute effektiv“, sagte Lürrips Trainer Dominik Pasculli.