Hallenstadtmeisterschaft : B-Junioren des 1. FC sind nicht zu stoppen

Fußball Die Westender sichern sich gegen Fortuna den ersten Jugendtitel der Hallenstadtmeisterschaft 2019/20.

Zwar hatte im Finale Gegner Fortuna Mönchengladbach nach neun Minuten Spielzeit schon vier Chancen verbuchen können, aber der Westend-Klub ging mit einer 1:0 in die Halbzeit. Auch im zweiten Durchgang hatte Fortuna mehr Chancen, die sie alle nicht in Tore ummünzen konnten. Stattdessen zeigte sich der FC effektiver und nutzte seinerseits alle Chancen zu Toren und gewann fast standesgemäß mit einem 4:0 den Titel.

Das Fazit des ersten Entscheidungstages der diesjährigen Wettbewerbe in der Jahnhalle fällt in Bezug auf den Aspekt Fairness recht positiv aus. Abgesehen von einer Rudelbildung nach dem ersten Halbfinale und zwei Roten Karten in den vier Finalbegegnungen wurden gefühlt weniger Zwei-Minuten-Strafen ausgesprochen als in den Jahren zuvor.