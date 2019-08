Fußball-Kreisliga A : Favorit SC Hardt bleibt sieglos

Mönchengladbach Zum Auftakt der Kreisliga A gab es in Hehn sieben Tore im Saisoneröffnungsspiel. Wickrathhahn ist der erste Tabellenführer nach dem 5:1 beim Polizei SV.

Zwar gab es bereits am Donnerstag in der Kreisliga B in Liedberg gegen Neersbroich II die erste Partie, doch mit der Saisoneröffnung in Hehn startete die Kreisliga am Freitag offiziell in die Spielzeit 2019/2020.