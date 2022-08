1470 Zuschauer lockte im September 2018 das Gastspiel des KFC Uerdingen beim ASV Süchteln. Der heimische Sportpark war für so einen Ansturm allerdings nicht ausgerichtet, also fand die Partie damals beim 1. FC Viersen im Stadion am Hohen Busch statt. Der KFC, einst DFB-Pokalsieger, war gerade in die Dritte Liga aufgestiegen – tat sich an diesem Tag in der zweiten Runde des Niederrheinpokals aber außerordentlich schwer gegen den ASV.