Runder Geburtstag : Mister Sportabzeichen wird 90

Der gebürtige Waldnieler Leo Tillmanns feiert am 4. Oktober seinen 90. Geburtstag mit geladenen Gästen im Park-Bistro der Waldnieler Residenz. Wenn er Bilanz seines bisherigen Lebens zieht, so sagt er: „Es war eine schöne Zeit.“ 20 Jahre war er als Sport- und Werklehrer an der Katholischen Hauptschule in Neuwerk. Bekannt wurde er in der Vitusstadt als „Mister Sportabzeichen“ und prägte den Begriff für das Ehrenabzeichen die „Goldmedaille des kleinen Mannes“. In seiner 37-jährigen Zeit als Sportabzeichen-Obmann des Stadtsportbundes Mönchengladbach erwarben rund 100.000 Sportler das „TÜV“-Abzeichen der körperlichen Fitness“.