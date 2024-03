Eisschnellläuferin Mette Quaedvlieg aus Kaldenkirchen So war die große Erlebnisreise nach Südkorea zur Jugend-Olympiade

Zum Abschluss stand mit dem Militärattaché noch ein Ausflug zur Grenze nach Nordkorea an. „Es war ein sehr komisches Gefühl, dort zu sein“, so Quaedvlieg. Auch ein Besuch in der deutschen Botschaft und in der Sportuniversität in Seoul gehörten noch zum Programm. „Wir bekamen einen Vortrag über die Sportstruktur in Südkorea und noch eine Führung über den Campus. Es war erstaunlich, wie viele Sportarten dort vor Ort ausgeübt werden“, so Quaedvlieg. Die Universität liegt am Olympiapark von 1988. Für die 22-Jährige war es in Summe eine Reise voller Erlebnisse und unvergesslicher Eindrücke.