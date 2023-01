Medensaison in Winter Perfektes Wochenende für den Gladbacher HTC

In der Niederrheinliga der Herren hat der Gladbacher HTC seine Tabellenführung am vergangenen Wochenende verteidigt: Im Heimspiel gegen den Oberhausener THC feierte der GHTC einen 4:2-Erfolg. Bereits nach den Einzelspielen lagen die Gladbacher nach Siegen von Raphael Özelli, Olaf de Weerdt und Finn Hopfe mit 3:1 vorne, die Doppel wurden anschließend nicht mehr ausgespielt – jede Mannschaft erhielt je einen Matchpunkt. Damit ist der GHTC nach vier Spielen weiterhin ohne Punktverlust in der Liga. Das gilt auch für die Damen des GHTC, die in ihrer Niederrheinliga am Wochenende den vierten Sieg holten und Sportpark Moers-Asberg auswärts deutlich mit 5:1 besiegten. Einzig Leah Luboldt an Nummer eins verlor ihre Partie.