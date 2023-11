Hommage an den ersten Frauenmarathon Schwartze siegt beim Waldnieler Erinnerungslauf

Die beiden Marathonsieger kamen mit Sebastian Gerhards bei den Männern, der der Seniorenklasse der über 35-Jährigen angehört, sowie Alexandra Schwartze bei den Frauen vom OSC Waldniel. Schwartze startet in der Klasse der über 60-Jährigen. Gerhards lief von Anfang an alleine gegen die Uhr und kam schließlich nach 2:48:11 Stunden über die Schlusslinie. Er lief die erste Hälfte der Strecke in 1:22:40 Stunden und drosselte in der zweiten Hälfte das Tempo. Für Gerhards steht als Saisonhöhepunkt nun der Marathon im spanischen Valencia an.