Lokalsport

8 Die Fans

Bei Max Eberl sind am 18. April 2018 vor dem Fernseher ein paar unschöne Erinnerungen hochgekommen. Schalke spielte gegen Frankfurt im DFB-Pokal-Halbfinale, und da wurde dem Manager noch einmal bewusst, was für eine große Chance Borussia am 25. April 2017 liegengelassen hat. Das verlorene Halbfinale ist eines von zahlreichen Negativerlebnissen, die Borussia "gefühlt noch in den Kleidern hängen" (O-Ton Eberl). Wie schwer dieser "Dunst des Scheiterns" wiegt, haben die Verantwortlichen offenbar unterschätzt. Auf dem Glückskonto der Fans hat es seit einiger Zeit kaum Zahlungseingänge gegeben. Allerdings ist Fansein ein Geben und Nehmen - und gegeben haben sich der Verein und seine Anhänger lange wenig. Besserung schien in Sicht. Nach dem missglückten Saisonfinale in Hamburg haben die meisten Fans jedoch wieder einen ziemlich dicken Hals, so geht es nun in die Sommerpause. Auch das sollte der Klub nicht unterschätzen.