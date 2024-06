Olympia im Blick Mit diesen Zielen startet Frederik Ruppert bei der Leichtathletik-EM

Falls er die Qualifikation nach Rom noch nicht sicher hat, überlegt Ruppert, an die Stätte seiner persönlichen Bestleistung zurückzukehren, um dann dort für Paris alles klarzumachen: Am 18. Juni findet in Turku wieder ein 3000-Meter-Hindernislauf statt. Vor zwei Jahren lief er dort eine zeit von 8:15,58 Minuten, die schnellste Zeit eines deutschen Hindernisläufers seit dem Jahr 2000. „Optimal wäre ein weiterer Lauf so kurz vor der Deutschen Meisterschaft natürlich nicht. Ich hoffe daher sehr, dass ich in Rom an meine guten Leistungen in diesem Jahr nahtlos anknüpfen kann. Ich bin sehr zuversichtlich, dass mein großer Traum von Olympia dieses Jahr in Erfüllung geht“, sagt Ruppert.