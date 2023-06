Bei Jugend-Nordrheinmeisterschaften in Duisburg Wojciech Pastuszko von der LG Mönchengladbach sprintet zur DM-Norm

„Ich bin ganz locker gelaufen“, sagte er nach dem Lauf strahlend. Mit einiger Verzögerung saßen die acht schnellsten Sprinter der U18 zum Finallauf in den Startblöcken. In einem Sub-11-Rennen überquerte er nach 11,46 Sekunden die Ziellinie und wurde damit Vierter. Sein Trainer Tobias Montazeri-Schäfer ist zuversichtlich für die nächsten Rennen: „Bei ihm ist noch Luft nach oben. Im Finale ist er nicht mehr so locker wie in den Läufen davor gelaufen. Da werden wir in der nächsten Zeit dran arbeiten.“ Tags darauf vergaß Pastuszko die Spikes zum 200-Meter-Rennen, gewann aber mit geliehenen Schuhen in 23,32 Sekunden seinen Zeitlauf und belegte am Ende Platz sechs.