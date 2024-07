Nachwuchs kommt ins Grenzlandstadion Das müssen Sie zur Leichtathletik-DM wissen

Mit Beginn der NRW-Sommerferien lädt der Deutsche Leichtathletik-Verband seine besten Nachwuchsathleten der Altersklassen U18 und U23 ins Grenzlandstadion ein. Es werden rund 1600 Athletinnen und Athleten aus dem gesamten Bundesgebiet in Mönchengladbach erwartet. Von Freitag bis Sonntag geht’s um DM-Titel und Bestleistungen. Zudem wettstreiten die Besten der Jugend U18 auch um Tickets zur U18-EM vom 18. bis 21. Juli in Banská Bystrica/Slowakei. Die beiden Besten in jeder Disziplin, die die Norm des Deutschen Leichtathletik-Verbandes erreicht haben, werden vorrangig für die U18-EM nominiert. „Daneben können sich die Besten der U23 in Mönchengladbach auch noch für die Olympischen Spiele in Paris empfehlen. Die Zuschauer dürfen sich auf alle Fälle auf hochklassige Wettkämpfe in der vielseitigen Leichtathletik freuen“, sagt Johannes Gathen, der Kopf des örtlichen Ausrichters, dem LAZ, das gemeinsam mit der LG Mönchengladbach und dem Leichtathletik-Verband verantwortlich für die DM ist. Für Mönchengladbach ist es seit den 1980er-Jahren, als das Grenzlandstadion die erste Kunststoffbahn erhielt, die 15. Deutsche Meisterschaft. Das LAZ Mönchengladbach richtet diese Großveranstaltungen gemeinsam mit der LG Mönchengladbach schon seit einigen Jahren aus. In diesem Jahr erhalten sie zudem Unterstützung vom TV Einigkeit Pongs sowie der SG 26 NEW. „Eine solche Großveranstaltung kann ein Verein alleine nicht stemmen. Wir benötigen jeden Tag zahlreiche Helfer, die wir nur gemeinsam aufbringen können“, erklärt Gathen die Zusammenarbeit mit den anderen Leichtathletik-Vereinen in Mönchengladbach. „Aber auch ohne die Stadtverwaltung geht es nicht. Wir bekommen von der Sportverwaltung jede erdenkliche Unterstützung und der Platzdienst im Grenzlandstadion leistet hervorragende Arbeit“, so Gathen.