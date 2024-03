Erfolgreiche Premiere Wefers-Fritz mit Doppel-Bronze bei Hallen-EM

Wefers-Fritz knüpfte damit pünktlich zur EM wieder an ihre Vorjahresform an. Denn im Vorfeld des Wettkampfs hatten sie ein Knöchelbruch, Corona und Influenza beschäftigt. Doch im polnischen Torun, dessen mittelalterlichen Altstadt zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, lief Wefers-Fritz ein couragiertes Rennen. Sie setzte sich in einem Feld von zwölf Starterinnen mit einer Vierer-Spitzengruppe um 150 Meter vom Hauptfeld ab, verpasste aber im Schlussspurt den Griff zur Bronzemedaille. Sie landete auf Platz vier in einer Zeit von 11:34,83 Minuten – und war damit zufrieden.