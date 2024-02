Auszeichnung für Anna Schmitz Waldniels beste Läuferin kommt aus der Schweiz

„Mein Lieblingslauf ist der Sarnersee-Lauf. Dort bin ich nun schon dreimal gestartet. Und es ist eine Tradition, dass ich danach dort in den See springe. Die Seen und Flüsse sind in der Schweiz so sauber, dass man ständig überall einfach reinspringen kann.“ Am Sarnersee lief Schmitz auch ihre Bestzeit im Halbmarathon im Jahr 2023.