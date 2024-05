Leichtathletiker treffen sich im Rheydter Grenzlandstadion Charlotte Lange läuft zum U18-Sieg beim Pfingstsportfest

Johannes Gathen, Vizepräsident im Leichtathletik-Landesverband Nordrhein für den Bereich Jugend, führte die Verbandsaufsicht über die LGM-Veranstaltung, bei der er nichts zu bestanden hatte. Das Stadion sah er an diesem Tage auch noch mit anderen Augen, weil vom 5. bis 7. Juli hier die Deutschen U18-Jugend- und U23-Meisterschaften in einer ungewohnten Konstellation stattfinden, wie sie bisher noch nie so zusammen ausgerichtet wurden. „Das Stadion ist in einem guten Zustand, bis auf einige Kleinigkeiten, die bis dahin geregelt sind“, sagt Gathen, verantwortlich vor Ort für die kommenden nationalen Titelkämpfe, die das LAZ und der MLG Mönchengladbach zusammen veranstalten.