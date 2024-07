Titelchance für Tchagandi? Diese regionalen Sportler starten bei der Junioren-DM

Bei den Sprintern blieb Maximilian Pauen von der LG Viersen im Vorjahr über 100 Meter stets über einer Zeit von zwölf Sekunden. Dieses Jahr sieht das bei ihm anders aus: Er blieb mehrmals unter der DM-Qualifikation-Norm von 11,80 Sekunden in der Jugend U16 bis. Seine Bestzeit von 11,48 Sekunden reicht zu Platz 13 in der Meldeliste. „Alles ist bei ihm möglich. Auf jeden Fall stehen bei ihm die Chancen gut, um bis ins B-Finale zu kommen“, sagt sein Trainer Martín Boeken. Emilia Kuß vom TC Grevenbroich (früher TV Erkelenz) ist in der Jugend U20 über 100 Meter mit 12,35 dabei. Außerdem ist die 100-Meter-Staffel der Startgemeinschaft TK Grevenbroich/Pulheimer am Start, die Anfang Juli in Mönchengladbach Deutsche Vizemeisterin der Jugend U18 mit 46,97 Sekunden wurde. Dort ist Emilia Kuß nun Ersatzläuferin. Pastuszko Wojciech von der LG Mönchengladbach hat sich mit 11,15 Sekunden über 100 Meter sozusagen als Letzter der Meldeliste bei der Jugend U20 qualifiziert.