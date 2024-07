Nach Erfolg bei der DM Ruppert hat das Olympia-Ticket für Paris sicher

INFO

Qualifikation Mit dem Sonntag endete weltweit der Qualifikationszeitraum für die Olympischen Spiele in Paris. Folglich fanden in etlichen Ländern am vergangenen Wochenende noch die nationalen Meisterschaften statt – so eben auch in Deutschland. Auf worldathletics.org, der amtlichen Weltrangliste, war Ruppert am Montagvormittag in seiner Disziplin auf Rang 25 gelistet – 36 Hindernisläufer sind in Paris dabei. Der 27-Jährige löste das ­Ticket also ganz souverän. 22 Athleten schafften die Direktnorm von 8:15,00 Minuten, auf der „Nachrückerliste“ steht Ruppert also quasi auf Rang drei. Maximal drei Athleten pro Nation sind bei Olympia zugelassen. Einige weitere Äthiopier und Kenianer, die die Direktnorm ebenfalls schafften, sind daher nicht dabei.