Dr.-Ernst-van-Aaken-Lauf in Waldniel Robin Borghans gewinnt „Lauf der Asse“

Der Lauf war auch eine logistische Herausforderung: Weil die Parkplätze in der näheren Gegend schnell ausgeschöpft waren, wurden die Teilnehmer über einen Shuttledienst (Traktor mit Planwagen) von einem entfernten Parkplatz zum Sportplatz gekarrt. „Den Lauf in dieser Form haben wir zuletzt vor fünf Jahren ausgerichtet, als er noch an der Waldnieler Europaschule stattfand“, sagte Heinz Küsters, Vorsitzender des OSC Waldniel. 1200 Teilnehmer hatten sich angemeldet, der Dauerregen forderte aber seinen Tribut. „Trotz des schlechten Wetters sind wir sehr zufrieden, dass doch noch so viele Läufer gekommen sind“, so Küsters.