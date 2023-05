Pfingstsportfest der LG Mönchengladbach Mit Geldprämien zu „Kracher-Zeiten“

Während es in der Spitze einen Zuwachs an Teilnehmern gab, galt das jedoch nicht für die Breite. Im Vorjahr hatte die LGM beim Pfingstsportfest mit 608 Aktiven und 1288 Starts eine Rekordbeteiligung verbucht. An diese Zahlen kam man dieses Mal nicht heran: 400 Teilnehmer aus 56 Vereinen mit rund 900 Starts waren ins Grenzlandstadion gekommen. Richard Mayer ist damit dennoch zufrieden, „insbesondere da es viele Konkurrenzveranstaltungen am Pfingstwochenende gab, beispielsweise eine Zweitagesveranstaltung in Siegburg.“