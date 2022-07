Süchtelner Bergfest : Olympia-Teilnehmer sorgen für schnellstes 800-Meter-Rennen

Leichtathletik Internationale Leichtathleten laufen im Sportpark-Stadion um die Norm für die anstehende Leichtathletik-WM. Regionale Sportler qualifizieren sich für Deutsche Meisterschaften.

Das 107. Bergfest des ASV Süchteln im Sportpark Süchtelner Höhen fand wieder großen Anklang bei allen Altersklassen. Sogar ein Hauch von Olympia war zu spüren. „Beim 800-Meter-Rennen haben Läufer aus Katar nachgemeldet. Sie wollten bei uns ihre WM-Norm laufen“, sagte ASV-Abteilungsleiter Tim Penski ganz aufgeregt. Zwischen ihren Teilnahmen bei den internationalen Meetings in Europa starteten sie daher in Süchteln, bei einem eher überregionalen Ereignis der Leichtathletik, und sorgten für das schnellste 800-Meter-Rennen aller Zeiten im Sportpark-Stadion. Abubaker Haydar Abdalla und Abirahman Saeed Hassan, beide Olympia-Teilnehmer von den Spielen 2021 in Tokio, liefen als Sieger und Zweitplatzierter mit Zeiten von 1:46,30 und 1:46,62 Minuten ins Ziel. An der WM-Norm von 1:45,20 Minuten liefen sie allerdings vorbei. Sie müssen nun über die Platzierung in der Weltrangliste hoffen, um vom 15. bis 24. Juli bei der WM in der US-amerikanischen Stadt Eugene starten zu können.