Deutsche Masters Zwei Titel für Leichtathletik-“Oldies“

Ulrike Wefers-Fritz von der LG Mönchengladbach konnte den Titel über 1500 Meter (letztes Jahr in Mönchengladbach) nicht verteidigen. Sie wurde am Ende Deutsche Vizemeisterin in 5:26,99. Vom Start weg setzte sie sich mit der Erstplatzierten deutlich vom Hauptfeld ab. Ihr war bereits nach 1200 Metern der zweite Platz nicht mehr zu nehmen. Sie lief locker dem Ziel entgegen, um Kraft zu sparen für das folgende 800-Meter-Rennen. So wurde es auch wie erwartet sehr spannend über 800 Meter, als sie sich zum dritten Male in Folge in 2:39,09 die Deutsche Vizemeisterschaft sicherte. „Mit dieser Zeit war ich sogar schneller als in den beiden Jahren zuvor“, sagte Ulrike Wefers-Fritz.