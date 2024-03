Deutsche Hallen-Masters Dortmund Vizemeister-Titel über 1500 Meter für Nina Windhausen

Bei den Deutschen Hallen-Masters in Dortmund sind für die Leichtathleten der Region eine Reihe guter Platzierungen herausgesprungen, doch eine überragte: Die W40-Seniorin Nina Windhausen vom OSC Waldniel gewann auf dem ungewohnten „Hallenparkett“ die deutsche Vizemeisterschaft in ihrer Altersklasse über 1500 Meter in 5:23,88 Minuten und den vierten Platz über 800 Meter in 2:36,85 Minuten. „Beide Male sind es persönliche Bestzeiten“, sagte Nina Windhausen. „Und es sind enorme Steigerungen gegenüber der Deutschen Meisterschaft im letzten Jahr im Rheydter Grenzlandstadion“, fügte sie an. Das ist für Windhausen ein gutes Zeichen in Hinblick auf die kommende Bahnsaison, weil sie noch schneller laufen kann. Kürzlich war sie noch in einer ganz anderen Disziplin erfolgreich: Und zwar unterwegs mit dem Hund im Canicross Einzel und mit der Staffel, bei der sie jeweils Bundessiegerin wurde, sowie als Bundeserste im Bikejöring (auf dem Rad mit vorgespanntem Hund, der das Rad zieht).