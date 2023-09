Dauerbrenner vom ASV Süchteln Mit diesen Zielen fährt Reiner Görtz zur Leichathletik-EM

Dauerbrenner Görtz trotzt nach einem guten Training voller Optimismus. „Wenn alles nach Plan läuft und ich verletzungsfrei bleibe, wäre ein vierter Platz bei der EM möglich.“ In der Einzeldisziplin Speerwerfen will er unter die besten Fünf kommen. „Ebenso ist am Schlusstag im Werferfünfkampf vieles möglich“, sagt der 82-Jährige. Im Stabhochsprung gibt es für ihn ein Kuriosum: Schaffte er die Qualifikationshöhe von zwei Metern für die Deutschen Seniorenmeisterschaften im Stabhochsprung nicht (und steht in der Deutschen Bestenliste an zweiter Stelle mit 1,82 Metern), gehört er bei der EM dennoch zu acht Springern dieses Wettkampfes.