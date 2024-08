Leichtathletik-WM der Ü35 in Göteborg Mit 90 Jahren der Jüngste – Senioren starten bei den Masters

Reiner Görtz vom ASV Süchteln bestreitet nach erfolgreicher Hüft-OP den Zehnkampf sowie Stabhochsprung, Speerwurf und Diskuswurf. „Die Altersgruppe 80 bis 84 ist überraschend stark vertreten“, sagt Görtz, der schon auf allen Kontinenten in mehr als 20 internationalen Wettkämpfen unterwegs war. „Allein 17 Stabhochspringer aus den USA, China, Uruguay, Australien und Europa sind laut Meldelisten in Höhen bis zu 2,60 Metern gemeldet. Aus vielen internationalen Wettkämpfen weiß ich aber, dass die utopischen Ergebnisse nicht auf dem Papier – sondern im Wettkampf erzielt werden müssen. Ich persönlich muss gegen teilweise drei Jahre jüngere Athleten antreten“, so Görtz. Im Zehnkampf sind zehn Athleten gemeldet. „Die kenne ich größtenteils aus Welt- und Europameisterschaften“ Hier ist der Norweger Trondeinar Furaly, gerade 80 Jahre alt geworden, der große Favorit. Er kann somit auch einen neuen Weltrekord erreichen. Furaly hat in allen zehn Disziplinen keine Schwächen und in diesem Jahr bereits 6554 Punkte erreicht. „Ich selbst versuche in einer oder zwei Einzeldisziplinen unter die besten Acht zu kommen, die dann den Endkampf bestreiten. Eine Medaille ist diesmal nicht möglich, da ich mit 83 Jahren gegen die jüngeren 80-jährigen im Nachteil bin“, sagt Görtz.