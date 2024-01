Sportler aus der Region So schnitten die Leichtathleten bei der Nordrheinmeisterschaft ab

Romy Winzen (LAZ Mönchengladbach), die inzwischen der Frauenklasse angehört, erreichte die Vizemeisterschaft über 800 Meter in 2:25,24 Minuten. Gute Leistungen zeigten zudem die Weitspringer des TV Erkelenz: Sinan Karabunar (6,69 Meter) und Lukas Huppertz (6,51 Meter) landeten in der U20-Jugend auf den Plätzen zwei und drei. Bei den 60 Metern verpasste Karabunar knapp eine Medaille: Nach dem Vorlauf in 7,20 Sekunden steigerte er sich im Zwischenlauf auf 7,11 und sprintete im Finale schließlich in 7,13 auf Platz vier. Damit erreichte er die Norm für die Deutschen Jugendhallenmeisterschaften Ende Februar in Dortmund (7,15 Sekunden). Wojciech Pastuszko (LG Mönchengladbach) verpasste hingegen die Norm. Ihm gelang im Finale eine neue Bestzeit von 7,17 Sekunden. „Trotzdem bleibt er hochmotiviert und plant, die Norm in einem bevorstehenden Wettkampf in zwei Wochen zu erfüllen“, sagt sein Trainer Tobias Montazeri-Schäfer. Zuvor hatte sich Pastuszko im Zwischenlauf auf 7,19 Sekunden verbessert.