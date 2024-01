Mittelstrecken-Läufer Holger Falk Ein 59-jähriger Jungspund beim TV Lobberich

Als Jungspund in der neuen Altersklasse, die immer Fünf-Jahres-Sprünge beinhaltet, ist er natürlich gegenüber den Läufern im Vorteil, die auf Mitte 60 zusteuern. „Da ist ein gewisser biologischer Faktor nicht zu unterschätzen“, freut er sich auf die kommenden Aufgaben. Sein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Teilnahme an drei Deutschen Meisterschaften. Bemerkenswert ist, dass davon zwei Termine quasi vor der Haustüre liegen. Zunächst geht es am 2. März bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Masters in Dortmund über die 1500 Meter und am 4. Mai stehen die Deutschen Langstreckenmeisterschaften über 5000 Meter in Wassenberg auf dem Programm. Der Kreis schließt sich am 15. Juni über 1500 Meter bei den Deutschen Meisterschaften der Masters im bayerischen Erding.