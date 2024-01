Hinsbecker Waldlauf unter harten Bedingungen Lauf wird zur Winter-Challenge

Im Zehn-Kilometer-Lauf siegte der 40-jährige Karnevalist Jan Pauli von der KG Echte Fründe Kempen in 41:29 Minuten, der sich gleich unangefochten an die Spitze des Laufes setzte. Er behauptete sich vor Marc Weenen (Erster M30, Lauftreff Kempen) in 42:16 und Stephan Goraus (Erster M45, ASV Süchteln) in 43:08 auf den Plätzen zwei und drei des Gesamtklassements.