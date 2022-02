Leichtathleten aus der Region : Gute Platzierungen bei den Jugendmeisterschaften

Leichtathletik Christina Lehnen, David Rajter und Tobias Schoog verpassen bei den Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften die Endläufe, sammeln in Sindelfingen aber wichtige Erfahrungen.

Ihr Trainingspartner David Rajter musste über 800 Meter ebenfalls im ersten Vorlauf ran. Hier wollten die Favoriten nichts anbrennen lassen und schlugen von Beginn an ein hohes Tempo an. David Rajter lief das hohe Tempo mit, auch wenn es für ihn eigentlich etwas zu schnell war. In der letzten Runde musste er dann eine Lücke reißen lassen. Obwohl auf den letzten 50 Metern die Beine sehr schwer wurden, lief er am Ende nach 1:58,76 Minute über die Ziellinie und damit nah an seine Bestzeit heran. In der Endabrechnung belegte er Rang zwölf. Die beiden konnten sich gegenüber ihren Meldeleistungen, mit denen sie jeweils Rang 15 der Meldelisten einnahmen, im Ranking deutlich verbessern. Tobias Schoog erzielte im vierten von fünf Vorläufen über 400 Meter Platz drei in 50,43 Sekunden. Er hätte für ein Weiterkommen unter 50 Sekunden bleiben müssen – genauer eine Zeit unter 49,50 Sekunden. Sein jetziges Ergebnis bedeutete schließlich Platz elf im Gesamtklassement.