Leichtathlek aus Myhl Ruppert startet furios ins Olympiajahr

Das dreiwöchige Trainingslager in Südafrika im März scheint also rasch Früchte zu tragen. Und sollte es mit der Direktqualifikation nicht klappen, kann Ruppert eben auch über die Weltrangliste das Ticket für Paris lösen – und dafür hat er in Huelva einen mehr als eindrucksvollen Start hingelegt. „Drei gute Rennen mit Zeiten um die 8:20 werde ich für die Olympia-Quali wohl benötigen. Auch der Mittelwert aus den Platzierungen ist dabei sehr wichtig“, erläutert er. Das zweite Rennen wird er am 19. Mai beim Internationalen Pfingstsportfest in Rehlingen absolvieren, eine Veranstaltung der Silber-Tour. Und nur drei Tage später steht im polnischen Olesnica bereits der nächste Lauf an – der gehört dann wieder zur Bronze-Tour.