Medaillen auf für regionale Sportler So lief die Leichtathletik-DM in Wassenberg

In der Altersklasse W55 setzte sich die Frankfurterin Gabi Baltruschat von der ersten Runde an mit hohem Tempo vom Feld ab. Sie ließ keinen Zweifel an ihrem DM-Titel in 19:30,37 Minuten aufkommen. Ulrike Wefers (LG Mönchengladbach) lief zunächst im Verfolgerfeld mit, ehe sie sich absetze und bis zur elften Runde ihren Vorsprung kontinuierlich ausbaute. Dann musste auch sie dem hohen Tempo auf der für sie ungewohnt langen Distanz Tribut zollen – trotzdem rettete sie knapp Platz zwei ins Ziel und holte damit die Silbermedaille (20:38,37 Minuten). In der Altersklasse W60 holte sich Alexandra Schwartze (OSC Waldniel) ebenfalls die Silbermedaille (21:33,41 Minuten). Ralf Laermann (VSV Grenzland-Wegberg) gewann Bronze in der Altersklasse M65 (20:21,91 Minuten), Lothar Benders (LG Mönchengladbach) landete in dieser Klasse auf Rang vier (21:05,83 Minuten).