Leichtathletik-EM Trotz Bestzeit – Ruppert verpasst in Rom ganz knapp eine Medaille

In der Tat kostete Letzteres Ruppert wohl die Medaille: Im Pulk rieb er sich regelrecht an der Konkurrenz auf, hatte mehrere Körperkontakte, Strauchler und schlechte Sprünge – das kostete entscheidende Körner. Bebendorf hingegen hielt sich aus allem raus, sparte dadurch viel Energie, lief frei hinterher – und am Ende ohne jeden Körperkontakt an allen vorbei auf Platz drei. Da war der Dresdener einfach cleverer als Ruppert.