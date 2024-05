Leichtathletik-DM in Wassenberg Die Titelfavoriten – und die regionalen Medaillenchancen

In der gleichen Klasse läuft auch Lothar Benders (LG Mönchengladbach, 20:45,00 Minuten). „Es ist sehr schwer, an die Spitze heranzukommen. Ich versuche taktisch zu laufen und bleibe an Ralf Laermann dran“, sagt Benders. Ulrike Wefers (LG Mönchengladbach) geht bei in der Klasse Ü55 über 5000 Meter an den Start. Sie belegt Platz vier in der Meldeliste (21:06 Minuten), ordnet der DM aber keine ganz hohe Priorität zu. „Ich laufe diese Meisterschaft mit, weil sie vor der Haustüre liegt. Meine Vorbereitungen fokussieren auf 800 und 1500 Meter. Ich versuche, deutlich unter 21 Minuten zu bleiben“, so Wefers-Fritz. Die W60-Läuferin Alexandra Schwartze (OSC Waldniel) könnte in Wassenberg ihren 15. Deutschen Meistertitel holen, allerdings entscheidet sich ihr Start nach einer Verletzung erst kurzfristig. Hans-Jakob Bendlage vom TSV Kaldenkirchen kann hingegen definitiv bei den über 75-Jährigen nicht an den Start gehen. Er zog sich zuletzt beim Läuferabend in Oedt einen Muskelfaserriss zu.