Nachwuchs Leichtathletik-DM in Rheydt Das sind die Chancen für unsere regionalen Sportler

Aus Mönchengladbach hat Hindernisläuferin Romy Winzen (LAZ Mönchengladbach) das Ticket für ihre „Heim-DM“ gelöst. Die 20-Jährige geht am Freitagabend im 3000-Meter-Hindernislauf der weiblichen Jugend U23 an den Start (19.50 Uhr). „Für mich geht es weniger um die Medaillenplätze, sondern um ein gutes Rennen. Ich hoffe, dass sich hinter den Top-Läuferinnen eine gute Gruppe zusammenfindet, bei der ich mitlaufen kann“, sagt Winzen. Ihr Ziel: An ihre Bestleistung aus dem Frühjahr herankommen, die bei 11:29,54 Minuten liegt. „Hoffentlich bleibt es bei den angekündigten kühleren Temperaturen. Bei Hitze kann ich nicht so gut laufen“, fügt sie an. Im Sog der Gruppe könnte sie sich nach vorne ziehen, ein Top-acht-Platz beim Lauf am Freitag ist schwierig, aber nicht unmöglich.