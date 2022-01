Bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften : David Ratjer und Christina Lehnen holen Goldmedaillen

Leichtathletik Bei den Hallen-Nordrheinmeisterschaften in Leverkusen konnten die Nachwuchs-Athleten vom LAZ Mönchengladbach mit Bestzeiten glänzen. Vor allem David Ratjer stach über die 800-Meter-Distanz heraus.

Zwei Jugend-Mittelstreckler des LAZ Mönchengladbach haben bei den Hallen-Nordrheinmeisterschaften in Leverkusen zwei Goldmedaillen und zwei Normen zur Deutschen Hallenmeisterschaft eingefahren. Allen voran überzeugte David Rajter (TV Giesenkirchen). In der U20 zeigte der vor vier Wochen 18 Jahre alt gewordene Athlet ein starkes Rennen. Von der Spitze weg rannte er im Alleingang über 800 Meter auf 1:59,03 Minuten. Damit sicherte er sich nicht nur die Goldmedaille, sondern unterbot auch die Norm für die Hallen-Deutsche-Meisterschaft der Jugend am 19. und 20. Februar in Sindelfingen.