Leichtathletik : Rajter durchbricht erstmals Zwei-Minuten-Marke

Leichtathletik Der 16-Jährige vom LAZ Mönchengladbach wurde damit über 800 Meter Landesverbandsmeister. Weitere Leichtathleten aus der Region gewannen Titel.

Der LAZ-ler war im Ziel ganz glücklich, als die Uhr 1:59,65 Minuten anzeigte. „Und ich bin damit auch noch Landesverbandsmeister geworden. Ich freue mich riesig, dass ich das am Ende der Saison doch noch geschafft habe“, sagte Rajter Es war für ihn sozusagen die letzte Gelegenheit, um eines seiner großen Saisonziele zu erfüllen. „Es lief bei mir alles ganz nach Plan, als ich die ersten 400 Meter in 59,50 Sekunden lief und meine zweite Runde nur unwesentlich langsamer war.“

Bei den Titelkämpfen in Euskirchen feierten aber noch viele weitere Leichtathleten aus der Region Erfolge. Schnellster Viertelmeiler, ob flach oder über die Hürden, ist Jonas Kaspar vom SC Myhl in der U20: Er entschied die Langhürden in 57,72 Sekunden für sich. Dazu kam für die Myhler der überlegene Sieg von Jonas Völler (U20) über 3000 Meter in 8:56,95 Minuten.