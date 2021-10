Läufer aus Brüggen startet für den ASV Süchteln : Crosslauf-Experte Kai Weyers gewinnt Waldlauf in Viersen

Kai Weyers vom ASV Süchteln (r.) gewann den 74. Herbstwaldlauf. Foto: Paul Offermanns

Leichathletik Der aus Brüggen kommende Kai Weyers vom ASV Süchteln siegte beim 74. Waldlauf der LG Viersen „Rund um den Bismarckturm“ über fünf Kilometer mit einer Zeit von 16:15 Minuten. Die Konkurrent wies er dabei hauchdünn in die Schranken.

Der Sieger des Fünf-Kilometer-Rennens beim 74. Waldlauf der LG Viersen „Rund um den Bismarckturm“ raubte dem Gewinner des Zehn-Kilometer-Laufes unter tollen Witterungsbedingungen die Schau. Der aus Brüggen kommende Kai Weyers siegte im Fünfer mit 16:15 Minuten und der Lobbericher Moritz Rothstein gewann überlegen den Zehner in 35:23 Minuten.

Kai Weyers vom ASV Süchteln kämpfte sich beim Fünfer im wahrsten Sinne des Wortes ins Ziel und lag erschöpft, aber glücklich nach dem Zielstrich am Boden. Der Läufer des Jahrgangs 1994 erzielte am Ende eine Zeit von 16:15 Minuten, so schnell wie eh und je. Er wehrte dabei erfolgreich die Jungs seiner ehemaligen Trainerin Antje Hass vom OSC Waldniel ab: U20-Jugendsieger Henry Krumm lief 16:24 Minuten, Jan-Bastian Zwarg 16:33 Minuten und Fabio Faulhaber 16:48 Minuten. Kai Weyers wechselte vergangenes Jahr von TuRa Brüggen zum ASV Süchteln und ist dort als Trainer tätig. „Wenn ich beim ASV Süchteln das Training mache, möchte ich auch für diesen Verein starten.“

Kai Weyers machte sich in der Laufszene beim OSC Waldniel und der LG Mönchengladbach bereits regional und überregional einen Namen. Er liebt besonders den Crosslauf, der ihm beim Viersener Waldlauf durch sein hügeliges Geläuf am nächsten kam. Er ist als Kämpfernatur bekannt, als er die letzten Kreismeistertitel auf der Langstrecke im Cross auf den Süchtelner Höhen sowie über 10.000 Meter Bahn in Oedt herauslief. Wie ihn die Laufszene kennt, wird er demnächst bei den Crossläufen wieder angreifen.